Voragine in strada, un'auto sprofonda

Forse c'è una perdita d'acqua all'origine del cedimento dell'asfalto in cui è finita un'automobile che stava transitando in quel momento

LIVORNO — D'improvviso l'asfalto ha ceduto aprendo una voragine in cui è sprofondata un'auto che in quel momento stava transitando proprio da lì: è successo a Livorno ieri pomeriggio.

L'asfalto ha ceduto in via del Bosco, e fra le ipotesi sulle cause c'è quella di una perdita d'acqua sotterranea che potrebbe avere infragilito il sottosuolo e il manto stradale.

La donna al volante della vettura è riuscita a uscire dall'abitacolo da sola senza riportare conseguenze, ma la paura è stata tanta.