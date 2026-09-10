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Temporali vento, allagamenti e danni nella notte - VIDEO

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sottopasso allagato
Allagati anche alcuni sottopassi

L'intensa perturbazione attesa con allerta arancione si è evoluta nella notte in un mesociclone. Oltre 63mila fulmini. Mappe e immagini satellitari



TOSCANA — Ieri pomeriggio allagamenti e danni in alta Toscana, poi nella notte temporali e fulmini ad abbattersi sull'intero territorio regionale in allerta meteo arancione: a monitorare il transito del fronte perturbato è stato il consorzio Lamma che ora dopo ora ha diffuso mappe e immagini satellitari.

I danni non sono mancati specialmente nel quadrante sud ovest della Toscana, in termini di allagamenti, alberi crollati e problemi causati dalle forti raffiche di vento di Scirocco.

Nel giro di 12 ore si sono abbattuti sul territorio regionale oltre 63mila fulmini, e le piogge intense hanno fatto innalzare al primo livello di guardia i fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano.

La perturbazione sulla Toscana

La perturbazione sulla Toscana

I vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno hanno segnalato fra il capoluogo e Cecina numerosi interventi per allagamenti e danni da acqua.

In Maremma nessun ferito ma case, scantinati e sottopassi allagati, con tanto di auto e mezzi pesanti bloccati dall'alzarsi del livello dell'acqua. Oltre 30 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco e altri 15 erano incorso ancora intorno alle 8,30 di stamani, concentrati specialmente a Grosseto città anche per alberi abbattuti o danneggiati dal vento.

Altri interventi, poi, nella zona di Arcidosso e Pitigliano, principalmente per alberi abbattuti e smottamenti.

Una nottata col fiato sospeso

Poco dopo le una e mezza, un intenso sistema temporalesco aveva interessato il grossetano con precipitazioni molto intense nella zona di Grosseto e Castiglione della Pescaia per andare poi ad attenuarsi concedendo al territorio di riprendere fiato.

Intanto, ecco i cumulati fino a quel momento:

Il bilancio dei cumulati alle una della notte mappa

Il bilancio dei cumulati alle una della notte

Prima dell'alba, poco dopo le 4 del mattino, ecco l'intensa fase del maltempo concentrarsi sulla parte meridionale della provincia di Livorno e sul nord di quella di Grosseto con le precipitazioni attese estendersi verso nord est su una fascia comprese tra la costa livornese meridionale e il nord della provincia di Grosseto, la parte meridionale della provincia di Pisa (Colline metallifere, Val di Cecina e Val d'Era), e successivamente anche su parte delle province di Siena e Firenze (Val d'Elsa, Val di Pesa e parte del Chianti). 

"Il sistema sta evolvendo in un mesociclone come si può osservare dalle immagini satellitari. Numerosissime le fulminazioni", hanno dettagliato dal consorzio Lamma. 

Coi temporali anche numerose fulminazioni

Coi temporali anche numerose fulminazioni
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