Covid, altre 12 tappe per i Vaccini in spiaggia

Continuano senza sosta e con successo le somministrazioni dei vaccini anti-Covid nelle località della costa toscana. L'elogio del generale Figliuolo

TOSCANA — Visto il successo delle prime tappe dell'iniziativa Vaccini in spiaggia, promossa dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto GiovaniSìVaccinano, il calendario è stato ampliato con altre 12 fermate del camper allestito per le somministrazioni del siero anti-Covid nelle località balneari della costa.

E così alle prime 6 giornate se ne sono aggiunte altre 12 dal 13 al 24 Agosto a Piombino, San Vincenzo, Castiglioncello, Marina di Cecina, Livorno, Tirrenia, Marina di Pisa, Cinquale, Marina di Massa, Lido di Camaiore, Forte dei Marmi e Viareggio.

Qui sotto vedete il calendario predisposto dalla Regione e presentato oggi da Bernard Dika, il consigliere del governatore Giani per le politiche giovanili.

Il nuovo calendario dei Vaccini in spiaggia

Ricordiamo che oggi il camper di Vaccini in spiaggia è a Fonteblanda, domani sarà a Marina di Grosseto e giovedì a Castiglione delle Pescaia. Poi inizieranno le nuove tappe riportate nel calendario qui sopra.

Il commissario per l'emergenza Covid Figliolo ha espresso grande apprezzamento per l'iniziativa GiovaniSìVaccinano in spiaggia che di fatto ha anticipato quel che avverrà a Settembre a livello nazionale, ovvero la possibilità per i giovani di vaccinarsi senza prenotazione.

Il vaccino anti-Covid somministrato dai sanitari al lavoro sul camper è, per tutti, il Pfizer. Tutte le persone di età compresa dai 12 ai 59 anni possono prenotare la loro prima dose sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/.

All momento di indicare la provincia interessata bisogna selezionare “VACCINI IN SPIAGGIA” e prenotare nei luoghi e nelle date indicate.

Le persone di ogni età (maggiori di 12 anni) possono anche presentarsi senza prenotazione al camper per ricevere la prima dose fino ad esaurimento di quelle disponibili.

Durante la procedura il sistema comunica anche la data e il luogo del richiamo; qualora ci fosse necessità di cambiarli, dal giorno successivo gli utenti potranno entrare nuovamente sul portale e modificare la data e luogo della seconda dose tramite la funzione “Modifica Prenotazione”, cliccando in alto a destra della home page.

Bernard Dika, consigliere del presidente Giani per le politiche giovanili

Il camper di Vaccini in spiaggia

