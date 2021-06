Sanità, è in arrivo un nuovo sciopero

Nicola Tanturli, il momento in cui viene trovato dal giornalista de «La Vita in diretta»

Indetto dal sindacato Fisi, è indirizzato a tutti i dipendenti dell'Asl Nord Ovest. Garantiti i servizi minimi essenziali

PONTEDERA — La Federazione italiana sindacati intercategoriali ha indetto uno sciopero indirizzato a tutti i dipendenti dell'Asl Toscana Nord Ovest, comparto e dirigenza.

L'astensione dal lavoro sarà dalle 8 alle 20 di mercoledì 30 Giugno.

Annunciando lo sciopero per mezzo di una nota, l'azienda sanitaria "Si scusa anticipatamente con i propri utenti per eventuali disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero" e assicura che saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.