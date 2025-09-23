"Insulti sessisti, solidarietà a Capuano"

La candidata a consigliera regionale del Pd Valentina Capuano è stata pesantemente offesa. Solidarietà da tutto il partito

PIOMBINO — “A nome di tutto il Partito democratico esprimo profonda vicinanza e solidarietà a Valentina Capuano, candidata al Consiglio regionale, per gli insulti e le offese sessiste ricevute sui social".

Lo ha dichiarato il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

"La violenza verbale di cui è stata vittima è frutto di una cultura del non rispetto della donna che serpeggia sempre più tra le fila dei sostenitori di una destra che - come abbiamo visto qualche giorno fa con la candidatura di Stefania Vivoli con FdI - mercifica la figura delle donne. - prosegue Fossi - Ci auguriamo che chi ha avuto il coraggio di scrivere certe cose abbia il coraggio di risponderne nelle sedi opportune".

"Come Pd saremo sempre dalla parte dei diritti di tutte e lotteremo in ogni sede per ottenere quella parità di genere che una società democratica deve fare propria”, conclude Fossi.