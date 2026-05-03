Due bandi per disoccupati e aspiranti imprenditori

Brenda Lodigiani: «Prima del successo ho ricevuto molti no. Fiera delle mie origini sinti, le giornate al campo erano le più spensierate della mia infanzia»

Promossi dalla Camera di Commercio nell'ambito del Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia 2021-2027

PROVINCIA DI LIVORNO — La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del progetto "DEVELOP", finanziato dal Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia 2021-2027, ha pubblicato due bandi: uno rivolto a studenti e persone in cerca di lavoro per favorire l'occupabilità attraverso borse di mobilità all'estero, nell’area di cooperazione transfrontaliera, e l’altro per aspiranti imprenditori con l’obbiettivo di sostenere la nascita di nuove imprese.

Per quanto riguarda le borse di mobilità, queste prevedono 8 settimane in azienda tra Corsica, Sardegna, Liguria e Francia. L’avviso è finalizzato a selezionare 5 candidati, studenti o persone in cerca di occupazione con residenza o domicilio nelle province di Livorno, Grosseto, Lucca, Pisa o Massa Carrara, che vogliono svolgere un'esperienza professionale transfrontaliera di 8 settimane. A ciascun partecipante sarà riconosciuta una borsa di 5.600 euro per coprire spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. Le mobilità attivate dal progetto sono: 2 in Liguria (provincia di Genova) nel settore della cantieristica navale, una in Sardegna (province di Cagliari e Oristano) nella gestione di siti culturali e museali, una in Corsica nell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera e una in Francia (Regione Sud, Dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var) nella ristorazione. Le domande devono essere inviate via PEC a cameradicommercio@pec.lg.camcom.it entro le ore 23:59 del 4 Giugno 2026.

L’altro avviso è finalizzato a selezionare 7 aspiranti imprenditori che accederanno ad un percorso specialistico di accompagnamento, formazione e tutoraggio personalizzato per sviluppare un’idea imprenditoriale. Saranno offerti formazione specialistica e assistenza tecnica per la definizione del modello di business. Le idee imprenditoriali proposte dovranno svilupparsi all'interno di una delle tre filiere prioritarie del progetto Develop: Turismo e servizi turistici; Blue economy; Economia circolare. Possono presentare domanda le persone fisiche residenti o domiciliate nelle province di Livorno, Grosseto, Massa Carrara, Lucca o Pisa non titolari di Partita IVA né di un'impresa già iscritta al Registro delle Imprese. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 29 Maggio 2026.