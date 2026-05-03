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Lavoro Lunedì 04 Maggio 2026 ore 13:37

Due bandi per disoccupati e aspiranti imprenditori

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Promossi dalla Camera di Commercio nell'ambito del Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia 2021-2027



PROVINCIA DI LIVORNO — La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nell'ambito del progetto "DEVELOP", finanziato dal Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia 2021-2027, ha pubblicato due bandi: uno rivolto a studenti e persone in cerca di lavoro per favorire l'occupabilità attraverso borse di mobilità all'estero, nell’area di cooperazione transfrontaliera, e l’altro per aspiranti imprenditori con l’obbiettivo di sostenere la nascita di nuove imprese.

Per quanto riguarda le borse di mobilità, queste prevedono 8 settimane in azienda tra Corsica, Sardegna, Liguria e Francia. L’avviso è finalizzato a selezionare 5 candidati, studenti o persone in cerca di occupazione con residenza o domicilio nelle province di Livorno, Grosseto, Lucca, Pisa o Massa Carrara, che vogliono svolgere un'esperienza professionale transfrontaliera di 8 settimane. A ciascun partecipante sarà riconosciuta una borsa di 5.600 euro per coprire spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. Le mobilità attivate dal progetto sono: 2 in Liguria (provincia di Genova) nel settore della cantieristica navale, una in Sardegna (province di Cagliari e Oristano) nella gestione di siti culturali e museali, una in Corsica nell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera e una in Francia (Regione Sud, Dipartimenti delle Alpi Marittime e del Var) nella ristorazione. Le domande devono essere inviate via PEC a cameradicommercio@pec.lg.camcom.it entro le ore 23:59 del 4 Giugno 2026.

L’altro avviso è finalizzato a selezionare 7 aspiranti imprenditori che accederanno ad un percorso specialistico di accompagnamento, formazione e tutoraggio personalizzato per sviluppare un’idea imprenditoriale. Saranno offerti formazione specialistica e assistenza tecnica per la definizione del modello di business. Le idee imprenditoriali proposte dovranno svilupparsi all'interno di una delle tre filiere prioritarie del progetto Develop: Turismo e servizi turistici; Blue economy; Economia circolare. Possono presentare domanda le persone fisiche residenti o domiciliate nelle province di Livorno, Grosseto, Massa Carrara, Lucca o Pisa non titolari di Partita IVA né di un'impresa già iscritta al Registro delle Imprese. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre le ore 12 del 29 Maggio 2026.

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