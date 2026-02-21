Attualità Domenica 22 Febbraio 2026 ore 06:30
Elettori con disabilità, come certificarlo
L'avviso dell'Asl in vista del referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 Marzo 2026
COLLESALVETTI-LIVORNO — In occasione dell’accompagnamento referendum costituzionale in programma per domenica 22 e lunedì 23 Marzo 2026, la Zona Livornese dell’Azienda USL Toscana nord ovest fa sapere che sarà garantito il rilascio delle certificazioni mediche necessarie per consentire il voto assistito agli elettori non deambulanti o con gravi impedimenti fisici, secondo il seguente calendario:
- Centro Socio Sanitario Livorno Nord (Via Fiera di Sant’Antonino, 3 - Fiorentina)
Venerdì 20 marzo: ore 9-12
Sabato 21 marzo: ore 9.30-11.30
Domenica 22 marzo: ore 9.30–12.30 e 15.30–17.30
Lunedì 23 marzo: ore 7.30–9.
- Centro socio sanitario Collesalvetti (Via Don Bosco, 1 - Collesalvetti)
Mercoledì 17 marzo: ore 9.30-11.30
Sabato 21 marzo: ore 9-12
Domenica 22 marzo: ore 9.30–12.30 e 15–17
- Isola di Capraia (Ambulatorio sanitario)
Sabato 21 marzo: ore 10-12 e 17-18
Domenica 22 marzo: ore 17-18
Lunedì 23 marzo: ore 10–12.
Per gli elettori con deficit visivi saranno a disposizione i medici oculisti nei giorni di venerdì 20, sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 al 4° padiglione (piano terreno) dell’ospedale di Livorno dalle 10 alle 12.
Le certificazioni sono destinate esclusivamente agli elettori che, per la propria condizione fisica, abbiano bisogno dell’accompagnamento al momento del voto, come previsto dalla normativa vigente.
Si raccomanda agli interessati di presentarsi con un documento di identità valido e, se possibile, con la documentazione sanitaria attestante l’impedimento fisico.
Le richieste di visita ai fini del voto domiciliare (per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione) possono essere inoltrate:
- telefonando al numero 0586/223938 dal lunedì al venerdì, orario 9 – 12
- via e-mail all’indirizzo medicinalegale.livorno@uslnordovest.toscana.it
indicando tutti i dati del/la richiedente, compreso il recapito telefonico. Le richieste dovranno avvenire nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa (tra il 40° e il 20° giorno antecedente le votazioni, ovvero tra il 10 febbraio e il 2 marzo 2026).
Le certificazioni per gli ospiti delle RSA che richiedano il voto assistito potranno essere rilasciate il giorno 20/03/2026 dal medico del servizio di medicina legale che si recherà presso le strutture che ne faranno preventiva richiesta entro il 19/03/2026. Le richieste dovranno essere inoltrate dalle direzioni/segreterie delle RSA telefonando al numero 0586/223938 dal lunedì al venerdì, orario 9 – 12 oppure via e-mail all’indirizzo medicinalegale.livorno@uslnordovest.toscana.it.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai servizi territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest o al Comune di residenza.
