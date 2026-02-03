Referendum magistratura, convegno di Forza Italia

Durante il convegno saranno illustrate le ragioni per il Si alla riforma della giustizia

LIVORNO — Venerdì 6 Febbraio, alle ore 15, presso la Sala Stucchi dell’Hotel Palazzo di Livorno, Forza Italia Livorno promuove il convegno “Referendum costituzionale – Giustizia: le ragioni del Sì”, un momento di confronto e approfondimento pubblico sui contenuti della riforma costituzionale e sulle sue implicazioni istituzionali.

L’iniziativa nasce dalla volontà di offrire un’occasione di informazione seria e approfondita su un tema centrale per il funzionamento dello Stato di diritto, restituendo al dibattito sulla giustizia equilibrio, rigore e rispetto delle garanzie costituzionali.



Dopo i saluti istituzionali del segretario comunale di Forza Italia Livorno Elisa Amato e del segretario provinciale di Forza Italia Livorno, onorevole Chiara Tenerini, interverranno rappresentanti qualificati del mondo giuridico e parlamentare: l’avvocato Eros Baldini, responsabile del Dipartimento Giustizia di Forza Italia Toscana, l’avvocato Leonardo Biagi, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, l’avvocato Marco Talini, vicepresidente della Camera Penale di Livorno, e l’onorevole Enrico Costa, vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.



Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. L’incontro sarà moderato dall’avvocato Alessandra Querci. Il convegno è aperto al pubblico.