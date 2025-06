Arriva il primo "Trofeo Città di Livorno"

Si tratta della terza prova interregionale di fioretto, sciabola e spada che si terrà il 22 e 23 marzo al Modigliani Forum con ingresso gratuito

LIVORNO — Il weekend del 22 e 23 Marzo il Modigliani Forum ospiterà il Trofeo Città di Livorno, terza prova interregionale di fioretto, sciabola e spada, organizzato dal Circolo Scherma Fides unitamente al Comitato regionale toscano della Federazione italiana scherma, con il patrocinio del Comune di Livorno e con il sostegno della Confcommercio.

L'importante manifestazione schermistica vedrà impegnati oltre 600 atleti delle categorie Under 14 di Fioretto, Sciabola e Spada Maschile/Femminile.



In occasione dell'evento, oltre ad assegnare i tradizionali premi previsti dalla competizione, il Circolo Fides assegnerà il primo Trofeo Città di Livorno alla Società prima classificata al termine delle due giornate di gara, premio offerto dallo sponsor Futura Facility.



Inoltre, grazie all'interessamento dell'ANSMES, Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d'Oro al Merito del CONI e del CIP, verranno offerti 3 premi per la società miglior classificata per ogni arma.



Le gare avranno inizio alle ore 9,30 di sabato 22 Marzo, dopo una breve inaugurazione alla presenza delle autorità e proseguiranno per tutta la giornata di sabato e domenica.

L'ingresso è gratuito.



Ieri mattina la presentazione in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale a cui hanno partecipato il funzionario del Comune Leonardo Zuccaro, i consiglieri del Circolo Scherma Fides Livorno David Ricci e Valentina Montano, Domenico Cassina, presidente del Comitato Regionale Fis Toscana e Giovanni Giannone delegato provinciale del Coni.



Zuccaro ha presentato il Trofeo ed ha lasciato la parola dapprima a Giannone ed a Cassina e poi ai consiglieri del prestigioso circolo Fides.



Giannone dopo aver ringraziato Amministrazione, Circolo Fides e Confcommercio, ha puntualizzato come con questo trofeo, ritorni la scherma importante a Livorno oltre ad essere un evento che mancava da anni.

“Una manifestazione di grande impatto – ha proseguito Giannone – e di grande valore. Livorno ha bisogno di questi eventi perchè ha necessità di valorizzare le proprie associazioni. Oggi lo sport è diventato un veicolo sociale importante e deve essere sostenuto”.



“Siamo molto soddisfatti del ritorno a Livorno di una competizione di così alto livello – ha affermato Domenico Cassina – che vede impegnati gli atleti under 14 (10-14 anni) delle due regioni Toscana e Liguria. A Livorno i ragazzini quando devono scegliere uno sport, dopo il calcio e il basket pensano alla scherma e non è cosa da poco. Nelle altre città non accade questo e denota l'importanza che ha la tradizione livornese della scherma in Italia. Livorno è stata e lo è tuttora fucina di campioni”.



Valentina Montano ha fatto una breve storia del circolo Fides ed ha illustrato la competizione, David Ricci ha concluso la serie di interventi descrivendo l'impegno del consiglio dell'associazione Fides nell'individuare risorse e valorizzare al meglio le attività sportive e gli atleti affiliati.