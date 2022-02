Polizia blocca rave party, c'erano anche livornesi

Sono almeno 150 i giovani identificati nella notte da polizia e carabinieri, che nella notte hanno interrotto la festa abusiva. Saranno denunciati

CAMPOGALLIANO (MODENA) — Ci sono anche dei livornesi fra i circa 150 giovani identificati dalle forze dell'ordine, intervenute nella notte per interrompere un rave party nel Modenese.

A far scattare l'allarme è stato il traffico inconsueto di veicoli diretti verso alcuni capannoni abbandonati, a ridosso dell'autostrada A22 in zona Campogalliano. Chiesti i rinforzi, l'area è stata immediatamente isolata dai carabinieri, anche del Reparto mobile di Bologna, e dai poliziotti dei commissariati di Modena e Carpi, con l'ausilio della Polizia Locale e di una unità cinofila della guardia di finanza.

Le persone in avvicinamento sono state bloccate e fatte tornare indietro mentre le persone trovate e identificate nei capannoni, dove già la festa era iniziata con musica a tutto volume, saranno presto denunciate per invasione di edificio.

La Questura di Modena spera di individuare anche gli organizzatori del rave, responsabili di aver messo in piedi l'evento senza autorizzazione e di non aver rispettato le norme anti-Covid, in particolare il divieto per gli eventi con ballo.