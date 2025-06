Infrastrutture, "Governo sta ripristinando fondi"

Tenerini: "Ci aspettiamo che si proceda senza indugi nella realizzazione delle opere che la stessa segretaria Pd ha richiamato"

CECINA — "Più che dei presunti tagli del Governo Meloni, le difficoltà che oggi vivono le Province nella manutenzione delle strade sono il frutto di scelte passate ben precise: una riforma mal concepita che ha lasciato questi enti svuotati di personale, risorse e strumenti operativi". Lo ha sottolineato l’onorevole Chiara Tenerini, deputata di Forza Italia, replicando alle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico di Cecina sui fondi per la viabilità provinciale (leggi qui sotto gli articoli collegati).

"Non va dimenticato che quella riforma porta la firma di Matteo Renzi, all’epoca sia Presidente del Consiglio sia segretario del PD. Oggi quello stesso Pd sembra voler rottamare il suo ex leader, ma resta il fatto che il depotenziamento delle Province è stato il frutto di quella stagione politica. - ha proseguito - E' bene chiarire che una parte delle risorse originariamente stanziate è stata rimodulata per coprire extracosti legati all’avanzamento dei cantieri del PNRR, non certo per finanziare altre opere come il Ponte sullo Stretto, come qualcuno vorrebbe suggerire. Oggi il Governo, con il lavoro del MIT e del sottosegretario Ferrante, sta già ripristinando tali fondi nel Decreto Infrastrutture, con l’obiettivo di garantirne un utilizzo pieno ed efficace. Ora però servono fatti concreti sul territorio. Anche a Cecina ci aspettiamo che si proceda senza indugi nella realizzazione delle opere che la stessa segretaria Pd ha richiamato: la nuova rotatoria di via Pasubio e il rifacimento del tratto della SS1 in uscita da Cecina Centro verso l’ospedale. Sono interventi attesi dai cittadini e non possono essere oggetto di sola propaganda politica".

"Meno slogan e più cantieri: questo è ciò che serve davvero a Cecina e ai suoi cittadini", ha concluso Tenerini.