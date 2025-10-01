Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 30 luglio 2025
Politica mercoledì 30 luglio 2025 ore 14:30

"Porto sostenibile con un grande parco eolico"

Europa Verde: "Livorno il più importante distretto energetico della Toscana".



LIVORNO — Europa Verde fa sapere che ha avviato un percorso di ascolto e confronto con le realtà portuali di Livorno.

"Crediamo che il futuro dello scalo livornese debba essere costruito insieme, nel segno dell’innovazione e della sostenibilità", affermano Lorena Marzini e Gabriele Volpi, i portavoce di Europa Verde Livorno.

"Tra le grandi opportunità per il rilancio del porto c’è la realizzazione di un parco eolico, in particolare sulla Darsena Europa. - proseguono - Si tratta di una tecnologia matura, già adottata con successo in diversi porti italiani ed europei. Accanto al porto di Piombino, le torri eoliche sono già operative. Grazie all'eolico, il costo dell’energia può ridursi fino a quattro volte, rendendo il porto di Livorno più competitivo e meno dipendente da fonti fossili".

"Le stime indicano che l’eolico potrebbe generare fino a 150 megawatt di potenza direttamente in porto: - secondo Europa Verde - un’occasione che non possiamo permetterci di perdere. Questa energia pulita può essere utilizzata per rifornire le banchine elettrificate, per finanziare l'elettrificazione di altre banchine, per rendere conveniente lo spegnimento dei motori delle navi durante la sosta e l'eliminazione completa delle emissioni nocive in porto. Guardando ancora più avanti, l’eolico può essere associato alla produzione di idrogeno verde, un vettore energetico a impatto zero, ideale per alimentare navi e mezzi portuali. L’idrogeno, infatti, produce solo acqua come scarto, e rappresenta una strada concreta per la transizione ecologica.Oggi sono maturate le condizioni per un porto certificato verde. Un greenport dove eolico solare idrogeno possano fare di Livorno e della sua provincia il primo e più importante "distretto" energetico della Toscana".

"Europa Verde continuerà a lavorare perché Livorno non resti indietro, ma diventi modello di porto sostenibile e all’avanguardia", concludono da Europa Verde.

