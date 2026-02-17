Casa di comunità, "presto l'apertura"

La nebbia, l'uomo scambiato per un cinghiale, come sono morti i tre cacciatori sui Nebrodi: la videoricostruzione

Casa di comunità di Collesalvetti vicina all'apertura. Oggi la presentazione dei servizi con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani

COLLESALVETTI — La nuova casa di comunità di Collesalvetti in via Armando Picchi si presenta. Aprirà i battenti di fatto nelle prossime settimane e oggi mercoledì 18 Febbraio sarà però l’occasione per presentarla e presentarne i futuri servizi.

L’appuntamento, nella sede della Casa di comunità, è alle 13, con la partecipazione del presidente della Toscana Eugenio Giani.

All’iniziativa saranno presenti la direttrice dell’Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani, la sindaca di Collesalvetti Sara Paoli e la direttrice della Zona Distretto Livornese Cinzia Porrà.