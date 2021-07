Coronavirus, altri 7 casi in provincia di Livorno

Il bollettino odierno diffuso dalla Regione non segnala nuovi decessi attribuibili al Covid. I dati sanitari aggiornati alle ultime 24 ore

LIVORNO — Dopo i 6 nuovi casi di Coronavirus segnalati ieri, nelle ultime 24 ore sul territorio Livornese sono emersi altri 7 contagi, 4 dei quali nel capoluogo, uno a Cecina, uno a Rosignano Marittimo e uno a Piombino.

Il dato emerge dal report sanitario diffuso dalla Regione. Stando all'ultimo aggiornamento, da inizio epidemia, in provincia di Livorno il Covid ha contagiato 17.539 persone.

Il bollettino non segnala nuovi decessi attribuibili al virus in Toscana. Per leggere i dati aggiornati sul Covid in Toscana cliccate qui.