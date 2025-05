Emergenza maltempo, Giani commissario

La Protezione civile ha disposto una serie di provvedimenti conseguenti allo stato di emergenza nazionale

PROVINCE DI LIVORNO E GROSSETO — Dopo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale a seguito dell’alluvione del 13 Febbraio 2025, per i comuni elbani di Portoferraio, Rio, Campo nell’Elba e Marciana arriva la prima serie di provvedimenti a sostegno da parte dello Stato.

E’ l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.1140 del 2 maggio 2025 a stabilire i primi interventi a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di Emergenza Nazionale nel territorio dei comuni di Isola del Giglio, di Monte Argentario e di Orbetello della provincia di Grosseto, di Campo nell’Elba, di Marciana, di Portoferraio e di Rio della provincia di Livorno, di Castelnuovo in Garfagnana della provincia di Lucca e di Montale, di Montemurlo, di Lamporecchio e di Larciano della provincia di Pistoia.

In particolare, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario delegato all’attuazione degli interventi, che prevedono contributi di autonoma sistemazione per i nuclei familiari e le aziende, le prime misure economiche e la ricognizione di ulteriori fabbisogni, la gestione dei materiali rimossi nelle situazione di emergenza, le procedure di approvazione dei progetti di ripristino.

Inoltre, per quanto previsto nell’articolo 11 dell’Ordinanza, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed è consultabile a questo link.

“Esprimo la mia soddisfazione per questo provvedimento – ha commentato il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini – e penso di poter parlare anche a nome dei colleghi sindaci delle altre località elbane colpite dall’alluvione. Ora, per uscire definitivamente dall’emergenza, ci attendiamo una accelerazione delle procedure, ma non ho dubbi in proposito, vista l’attenzione e la vicinanza che lo Stato e la Regione Toscana ci hanno dimostrato fino ad oggi”.