Bando traghetti, "percorso partecipato"

Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, esprime soddisfazione verso il nuovo bando per la continuitá territoriale dell'Arcipelago toscano

ARCIPELAGO TOSCANO — "Esprimo soddisfazione per la pubblicazione del bando della Regione Toscana relativo all’affidamento del servizio di trasporto marittimo per le isole dell’Arcipelago Toscano. Si tratta del risultato di un percorso attento e partecipato, che ha saputo coniugare esigenze di efficienza con l’ascolto delle istanze espresse dai territori. È per questo che voglio ringraziare il Presidente Eugenio Giani per la sua azione così come l'assessore Stefano Baccelli che, con competenza e pazienza, ha saputo portare a termine un lavoro importantissimo".

È quanto ha dichiarato Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd in merito al bando della Regione Toscana per l’affidamento del servizio di trasporto marittimo.



"Il bando, infatti, - ha proseguito Gazzetti - conferma il ruolo centrale del servizio pubblico nel garantire la mobilità dei cittadini isolani, rispondendo a necessità quotidiane legate a salute, studio e lavoro. Tra gli elementi qualificanti si evidenziano: l’affidamento della durata di 12 anni, l’incremento del numero di corse – in particolare nel periodo invernale – e il mantenimento del lotto unico, a garanzia delle tratte meno redditizie. Sono inoltre previste misure per incentivare il rinnovo del naviglio, l’introduzione della bigliettazione online per i residenti e due corse notturne da e per l’Isola d’Elba, un unicum nel panorama nazionale. Grande l'attenzione anche al lavoro ed alla sua qualità con la possibilità di inserire la clausola sociale, andando nella direzione più volte indicata anche dai sindacati. Si tratta di elementi che vanno a formare un quadro di riferimento generale che evidenzia la qualità dell'ascolto svolto in questi mesi da assessorato e uffici".

"E mi sembra importante evidenziare anche come questo lavoro così delicato sia stato accompagnato dall'azione dei nostri eletti e rappresentanti istituzionali così come dalle articolazioni territoriali e comunali del Partito Democratico- ha sottolineato Gazzetti - Una comunità politica che fa del tema della continuità territoriale un punto fondamentale e non negoziabile. A questo si aggiunge anche un costante richiamo che, sempre dai territori, arriva rispetto alla necessità di un maggior sforzo da parte dello Stato per il rinnovo della flotta pubblica così come l’importanza di una eventuale collaborazione con la Gestione Associata del Turismo per sostenere misure di valore sociale come, ad esempio, i contributi alle società sportive. Ed è anche giusto rilanciare anche altre proposte che stanno emergendo".

"Qualora, ad esempio, ci fossero ribassi d’asta o proposte migliorative, potrebbe essere giusto investire quelle risorse o altre che potremo trovare nel bilancio regionale per garantire la gratuità di chiunque si debba spostare dalle isole per prestazioni sanitarie che lì non sono garantite", ha aggiunto Gazzetti.

"Ovviamente dobbiamo anche essere pronti ad affrontare ogni evenienza, mettendo in campo azioni concrete in caso di scenari non auspicabili come quello di gara deserta. Ecco perché lavorerò affinché il Partito regionale continui a seguire e monitorare, con grande attenzione, l'andamento del bando, pronti ad offrire supporto e sostegno ad ogni scelta o decisione che dovesse rendersi necessaria.

Ma oggi dobbiamo essere felici per il lavoro svolto dalla Giunta che anche grazie agli stimoli arrivati dal Consiglio Regionale, ha messo a disposizione di tutti un bando importantissimo. La nuova gara rappresenta, infatti, un passo significativo per la tutela del diritto alla mobilità e per la promozione di un servizio di trasporto marittimo moderno, efficiente e inclusivo. Una sfida che potrà essere giocata e vinta anche con una rinnovata collaborazione con l'AdSP del Mar Tirreno settentrionale nella gestione per la gestione degli slot pubblici assegnati ai privati - ha concluso Gazzetti - Un lavoro importante che vedrà la Regione, a 360 gradi, sempre al fianco di cittadini, residenti e turisti"