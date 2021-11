Uno sguardo al meteo di inizio settimana

In base al bollettino meteo del Consorzio Lamma è previsto ancora cielo coperto con possibilità di pioggia. Le previsioni per oggi e domani

FIRENZE — Per la giornata di oggi, lunedì 22 Novembre, in base alle previsioni del Consorzio Lamma, cielo molto nuvoloso o coperto con locali piogge.

Previsti venti deboli da est, nord-est; moderati di Scirocco su costa e Arcipelago in rotazione serale a nord est. Temperatura minime in aumento e massime in lieve calo. Mare fra poco mosso e mosso.



Per martedì, 23 Novembre, invece è previsto cielo molto nuvoloso con locali deboli piogge sull'Appennino, sull'Arcipelago e sulla costa meridionale della Toscana. Attese temporanee schiarite in particolare sulla costa centro-settentrionale. Previsti venti moderati da nord-est e temperature minime stazionarie con massime in aumento sul litorale grossetano e in calo sulle zone settentrionali.

Previsto infine mare mosso, poco mosso sottocosta sul settore settentrionale della Toscana.