Traghetti, "tariffa residenti per tutti i toscani"

La proposta arriva da Sinistra Italiana-Avs Elba e riguarda il periodo invernale "per un rilancio economico e per una vera continuità territoriale".

ISOLA D'ELBA — "Superare l’isolamento invernale, destagionalizzare il turismo e rendere l’Elba una risorsa accessibile per tutta la Toscana. Sono questi gli obiettivi della proposta avanzata dal Circolo "Patrizia Piscitello" di Sinistra Italiana Isola dell’Elba, rivolta direttamente alla Regione Toscana".

Lo fa sapere Sinistra Italiana-Avs Elba in una nota.

"La proposta è chiara: impegnarsi affinché, nel periodo compreso tra ottobre e marzo, venga applicata la tariffa agevolata "residenti" a tutti i cittadini residenti nella Regione Toscana che scelgono di viaggiare da e per l'Isola d'Elba. - prosegue il parito - L’Elba non può e non deve vivere di soli tre mesi estivi. Calmierare i prezzi dei traghetti per i nostri corregionali significa abbattere la barriera psicologica ed economica che oggi rende l'isola una meta percepita come “lontana” o troppo costosa durante i mesi autunnali e invernali".

Secondo Sì-Avs Elba "Incentivare il flusso turistico regionale in bassa stagione darebbe un respiro vitale ai nostri operatori commerciali, ai ristoratori e alle strutture ricettive che scelgono di restare aperti, sfidando il deserto dei mesi invernali.

Sarebbe un volano per l'economia locale e un vantaggio per tutti, vettori inclusi".

"L’operazione non sarebbe solo un costo, ma un investimento con benefici diffusi per la collettività insulare e regionale:

Per i cittadini toscani: il diritto di godere del patrimonio naturale e culturale dell'Arcipelago a prezzi equi.

Per le imprese elbane: un aumento concreto dei volumi d'affari nel periodo critico.

Per le compagnie di navigazione: la certezza di una maggiore saturazione dei carichi nei mesi in cui i traghetti viaggiano spesso semivuoti, trasformando i costi fissi in opportunità di ricavo grazie all'aumento dei passaggi. - conclude Sì-Avs Elba - Chiediamo alla Regione Toscana di sedersi a un tavolo con le compagnie e valutare la fattibilità di questa misura di equità e sviluppo. Rafforzare il legame tra l'isola e il resto del territorio regionale è una scelta politica necessaria per combattere l'erosione economica del nostro scoglio e promuovere un turismo sostenibile e distribuito nel tempo.

Naturalmente, questo sarà possibile solo assicurando nel contempo una vera continuità territoriale Elba-Continente-Elba con corse ed orari certi dei traghetti e dei mezzi pubblici terrestri e una rete di accoglienza turistica funzionante anche in bassa e bassissima stagione.

Sinistra Italiana AVS Isola d’Elba è convinta che la continuità territoriale debba diventare uno strumento di crescita comune e non un privilegio per pochi mesi l'anno".