martedì 23 settembre 2025
Elezioni martedì 23 settembre 2025 ore 09:27

Toscana Rossa, Antonella Bundu all'Elba

Antonella Bundu, candidata presidente di Toscana Rossa

La candidata alla presidenza della Regione Toscana incontrerà i cittadini dell'isola per un incontro con dibattito



PORTOFERRAIO — La lista Toscana Rossa presenta a Portoferraio la candidata alla presidenza della Regione Toscana, Antonella Bundu, ed i candidati di zona Catiuscia Ficcanterri e Benedetto Lupi.

L’incontro si terrà presso la Sala Nervi (infopoint – ex “gattaia”) giovedì 25 Settembre alle ore 21 e sarà preceduto alle ore 20 da un’apericena di autofinanziamento.

"Si parlerà dei problemi generali della Regione Toscana e di quelli specifici del nostro territorio come sanità, trasporti marittimi, - si legge in una nota di Toscana Rossa e Prc Elba -  lavoro, scuola, ambiente, gestione del territorio. Toscana Rossa si propone come alternativa a destre e centro-sinistra con una lista di sinistra e popolare, pacifista, ambientalista, antirazzista, per la dignità del lavoro e per la giustizia sociale". 

"Fanno parte della lista Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Possibile, insieme a esperienze municipaliste e civiche dei vari territori della Toscana. - prosegue la nota - La candidata Antonella Bundu si definisce “una donna nera, fiorentina e di sinistra”. Figlia di un architetto originario della Sierra Leone e di una insegnante di matematica fiorentina, è stata consigliera comunale a Firenze. Il suo impegno politico si è manifestato, fra le altre cose, nella collaborazione con Oxfam, nella partecipazione al Social Forum, nel supporto al referendum sull’acqua pubblica; nella partecipazione alle manifestazioni contro il razzismo e nel sostegno al centro di accoglienza di don Biancalani".

L’incontro è aperto a tutte/i.

Tag
