Martedì 03 Febbraio 2026
Attualità Martedì 03 Febbraio 2026 ore 13:45

Pioggia, nuova allerta meteo

Foto di archivio

Prosegue l'allerta in corso che si estende anche alla costa e all'Arcipelago toscano



PROVINCE DI LIVORNO E PISA — È stata prorogata dalla sala operativa della Protezione civile l'allerta in corso per rischio idrogeologico su Toscana occidentale.

Emessa inoltre per costa e Arcipelago un'allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale per tutta la giornata di domani mercoledì 4 Febbraio.

È in transito un sistema frontale con attenuazione delle precipitazioni tra il pomeriggio e la sera. 

Per domani, mercoledì, un altro impulso perturbato con minimo sul Tirreno centrale determinerà ancora abbondanti piogge sulla Toscana, in particolare sulle zone più occidentali.

