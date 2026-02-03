Il papà gli ruba i nuggets di pollo e il bimbo scoppia in lacrime, il video diventa virale e il club di Premier League organizza una sorpresa
Attualità Martedì 03 Febbraio 2026 ore 13:45
Pioggia, nuova allerta meteo
Prosegue l'allerta in corso che si estende anche alla costa e all'Arcipelago toscano
PROVINCE DI LIVORNO E PISA — È stata prorogata dalla sala operativa della Protezione civile l'allerta in corso per rischio idrogeologico su Toscana occidentale.
Emessa inoltre per costa e Arcipelago un'allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale per tutta la giornata di domani mercoledì 4 Febbraio.
È in transito un sistema frontale con attenuazione delle precipitazioni tra il pomeriggio e la sera.
Per domani, mercoledì, un altro impulso perturbato con minimo sul Tirreno centrale determinerà ancora abbondanti piogge sulla Toscana, in particolare sulle zone più occidentali.
