Politica Martedì 03 Febbraio 2026 ore 12:35
Lavori ai Tre Ponti, la ditta va via
Il gruppo "Buongiorno Livorno" chiede una commissione consiliare urgente per fare chiarezza sull'accaduto
LIVORNO — "È ufficiale: la ditta appaltatrice che avrebbe dovuto terminare i lavori del nuovo Ponte, ha ufficialmente abbandonato il cantiere".
Lo scrive su Facebook il gruppo "Buongiorno Livorno".
"Cantiere che, sotto gli occhi di tutti, era in realtà lasciato a sé stesso da vari mesi.
Chiediamo una commissione consiliare urgente per capire le motivazioni di questo ennesimo fallimento e le responsabilità che porteranno danni economici rilevanti per la cittadinanza", conclude il gruppo.
