Bando traghetti, "accolte molte nostre richieste"

Filt-Cgil commenta i contenuti del nuovo bando regionale per i collegamenti marittimi delle isole toscane

PROVINCIA DI LIVORNO — "Come Filt-Cgil esprimiamo soddisfazione per il contenuto del bando regionale per il servizio di cabotaggio marittimo relativo alle isole dell’arcipelago toscano. Abbiamo approfondito la corposa documentazione e non possiamo fare a meno di evidenziare l’ottimo lavoro svolto dalla Regione Toscana, frutto di un anno di intenso dialogo e reciproco confronto: nel testo abbiamo infatti trovato molte delle richieste che avevamo avanzato".

Si apre così una nota del sindacato Filt-Cgil provincia di Livorno, per commentare il bando per il servizio dei traghetti per la continuità marittima nell'Arcipelago toscano.

"Positiva ad esempio la previsione dell’applicazione ai lavoratori della clausola sociale e del contratto collettivo nazionale di riferimento firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, - prosegue il sindacato - così come la previsione di una serie di premialità per quei vettori che garantiranno attenzione alla transizione ecologica".

"Fondamentale inoltre la previsione di un lotto unico di tratte, aspetto che garantisce qualità del servizio, continuità territoriale e tenuta sociale. L’auspicio è che la gara si chiuda entro i tempi previsti, con affidamento del servizio a partire dal gennaio 2026. Ringraziamo infine il prefetto Giancarlo Dionisi per l’importante e prezioso lavoro di coordinamento svolto con le parti sociali", conclude Filt-Cgil.