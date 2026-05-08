M5s, Fabbiani coordinatrice provinciale

Francesca Fabbiani è consigliera comunale a Rosignano Marittimo. Subentra al vicesindaco di Rosignano Settino

PROVINCIA DI LIVORNO — È la consigliera comunale di Rosignano Marittimo Francesca Fabbiani il nuovo volto del Movimento 5 Stelle livornese. Nominata direttamente da Giuseppe Conte, Fabbiani subentra al vicesindaco di Rosignano Mario Settino nella guida del territorio provinciale: le parole d’ordine sono radicamento sul territorio e spinta sulla partecipazione.



"Accolgo con senso di responsabilità la nomina a Coordinatrice Provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Livorno, un incarico che assumo con determinazione, nella consapevolezza del lavoro importante portato avanti fin qui da Mario Settino, che ringrazio sinceramente per l’impegno e i risultati concreti ottenuti sul territorio", ha dichiarato Fabbiani.

"La provincia di Livorno è una realtà viva, dinamica, politicamente significativa. - ha aggiunto - Lo dimostrano anche le ultime elezioni regionali in cui il Movimento 5 Stelle ha registrato uno dei risultati più rilevanti in Toscana. Questo è un segnale chiaro di fiducia, di attenzione, di voglia di partecipazione. Dobbiamo valorizzare chi ha voglia di dare un contributo concreto. Questo significa rafforzare i gruppi territoriali e, dove necessario, costituirli. Una presenza efficace nasce dall’organizzazione, dalla costanza e dalla qualità del lavoro politico. È su questa base che le istanze dei territori possono crescere, farsi sentire e arrivare ai livelli decisionali.

Tutta la Costa livornese deve avere una voce forte e riconoscibile sui temi cruciali: dobbiamo lavorare affinché anche la nostra provincia contribuisca alla transizione energetica regionale, così che le lotte contro il rigassificatore di Piombino possano acquisire una maggiore forza; dobbiamo promuovere sempre di più la diffusione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, lottare per una gestione dei rifiuti che sia efficiente arrivando alla tariffa puntuale, puntando a ridurre le discariche e trasformarle in poli orientati al riciclo e al riuso, nel pieno rispetto dell’ambiente, lottare per una sanità pubblica che si rafforzi senza indebolire i presidi di emergenza territoriale".

"Non ci dimentichiamo poi del turismo, che per la nostra provincia è un fattore di lavoro e sviluppo ormai storico imprescindibile ma che sappiamo portare con sé criticità come overtourism e lavoro povero. L’obiettivo è costruire un’azione politica credibile, concreta, vicina alle persone. Capace di ascoltare davvero e di dare risposte puntuali ai bisogni dei territori. Un impegno che porterò avanti con serietà, spirito di servizio e attenzione al bene comuni", ha concluso Fabbiani.