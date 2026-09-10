Maltempo, l'attenzione resta alta

Nella notte un nubifragio ha interessato la provincia di Livorno colpendo soprattutto Cecina. Previsioni e allerta arancione in corso

PROVINCIA DI LIVORNO — Il vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della Toscana nella notte è transitato fuori regione. Sono state registrate oltre 63mila fulminazioni nell’area della Toscana nelle ultime 12 ore (leggi qui l'articolo).

Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano al primo livello di guardia stabili.

Per quanto riguarda la provincia di Livorno, i temporali forti si sono abbattuti sulla zona di Livorno e in particolare un violento nubifragio ha colpito Cecina.

I vigili del fuoco del Comando di Livorno e del distaccamento di Cecina hanno effettuato diversi interventi durante la notte. Alle operazioni hanno partecipato due squadre di cui una dal distaccamento e una dalla centrale. Gli interventi hanno riguardato soprattutto danni da acqua e allagamenti di locali interrati. Sono ancora in corso alcuni interventi che verranno risolti in mattinata.

Dalla Protezione civile regionale fanno sapere che è possibile una nuova intensificazione del maltempo con l'attivazione di nuovi temporali tra la tarda mattinata ed il pomeriggio di oggi.

L'allerta meteo di codice arancione per rischio temporali forti, frane e allagamenti, che riguarda tutta la Toscana, resta in vigore fino alle 18 di oggi, 10 Settembre. Dopo le 18 l'allerta scenderà di grado e diventerà gialla.

La raccomandazione della Protezione civile è di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti durante il maltempo.