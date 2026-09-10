Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 09:35 METEO:LIVORNO20°28°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Giovedì 10 Settembre 2026
Tutti i titoli:
Maltempo, l'attenzione resta alta Temporali vento, allagamenti e danni nella notte - VIDEO Ecco la corsa che unisce le isole toscane L'ultimo saluto al vigile del fuoco Marinelli
corriere tv
Il racconto di una sopravvissuta all'11 settembre: «Io salva grazie al fato, oggi cerco di essere felice»
Il racconto di una sopravvissuta all'11 settembre: «Io salva grazie al fato, oggi cerco di essere felice»

Cronaca Giovedì 10 Settembre 2026 ore 09:35

Maltempo, l'attenzione resta alta

Condividi

Nella notte un nubifragio ha interessato la provincia di Livorno colpendo soprattutto Cecina. Previsioni e allerta arancione in corso



PROVINCIA DI LIVORNO — Il vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della Toscana nella notte è transitato fuori regione. Sono state registrate oltre 63mila fulminazioni nell’area della Toscana nelle ultime 12 ore (leggi qui l'articolo). 

Le intense precipitazioni hanno portato a incrementi dei fiumi Salarco a Montepulciano e Bruna a Gavorrano al primo livello di guardia stabili.

Per quanto riguarda la provincia di Livorno, i temporali forti si sono abbattuti sulla zona di Livorno e in particolare un violento nubifragio ha colpito Cecina.

I vigili del fuoco del Comando di Livorno e del distaccamento di Cecina hanno effettuato diversi interventi durante la notte. Alle operazioni hanno partecipato due squadre di cui una dal distaccamento e una dalla centrale. Gli interventi hanno riguardato soprattutto danni da acqua e allagamenti di locali interrati. Sono ancora in corso alcuni interventi che verranno risolti in mattinata.

Dalla Protezione civile regionale fanno sapere che è possibile una nuova intensificazione del maltempo con l'attivazione di nuovi temporali tra la tarda mattinata ed il pomeriggio di oggi.

L'allerta meteo di codice arancione per rischio temporali forti, frane e allagamenti, che riguarda tutta la Toscana, resta in vigore fino alle 18 di oggi, 10 Settembre. Dopo le 18 l'allerta scenderà di grado e diventerà gialla.

La raccomandazione della Protezione civile è di prestare la massima attenzione e di evitare gli spostamenti durante il maltempo.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
A seguito delle condizioni meteo previste alcuni sindaci hanno disposto misure precauzionali come la chiusura di scuole e parchi pubblici
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nadio Stronchi

new
Franco Cambi

VIGNAIOLI E VINI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Maltempo, l'attenzione resta alta

Cronaca

Temporali vento, allagamenti e danni nella notte - VIDEO

Sport

Ecco la corsa che unisce le isole toscane

Attualità

L'ultimo saluto al vigile del fuoco Marinelli