giovedì 27 novembre 2025
Attualità giovedì 27 novembre 2025 ore 11:15

La Provincia festeggia 100 anni

Palazzo Granducale, Livorno

A Palazzo Granducale un convegno e una mostra per celebrare cento anni di storia



LIVORNO — Nel mese di Novembre 2025 la Provincia di Livorno compie cento anni. Tanti, infatti, sono quelli passati dal regio decreto che il 15 Novembre 1925 restituì alla Provincia la conformazione territoriale che oggi conosciamo.

Un evento che l’Amministrazione Provinciale celebrerà il 2 Dicembre con un doppio appuntamento, realizzato grazie al contributo dell'Unione delle Province Italiane e dell'Unione delle Province Toscane e con il patrocinio della Regione Toscana.


Alle ore 9,30 si terrà l'inaugurazione della mostra storico fotografica dal titolo “1925-2025 Provincia di Livorno Cento anni di storia”, allestita nell'atrio di Palazzo Granducale, in piazza del Municipio 4.


La mostra, realizzata nell'ambito della manifestazione “Archivi Aperti 2025”, ripercorre i momenti salienti che hanno caratterizzato le trasformazioni dell’Ente nel più ampio contesto della storia d’Italia.

A seguire, alle ore 10, nella sala C.A. Ciampi è in programma un convegno dal titolo “Futuri possibili: la Provincia che sarà”, che vuole essere un' occasione di riflessione e confronto sul futuro degli enti provinciali.

“Cogliamo l'occasione del centenario dell'Ente – sottolinea la presidente Scarpellini – per provare ad essere parte attiva di un dibattito che, a partire dal ruolo degli enti provinciali, porti un contributo di idee e riflessioni sulla necessità di un riassetto istituzionale che guardi ad una pubblica amministrazione, moderna ed efficace, ma che non lasci indietro nessuno”.


Dopo i saluti istituzionali della presidente Sandra Scarpellini e del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il convegno proseguirà con una tavola rotonda, moderata dal direttore de Il Tirreno, Cristiano Marcacci, cui prenderanno parte il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Pasquale Gandolfi, il presidente di UPI Toscana Francesco Limatola; Claudio Frontera e Alessandro Franchi, già presidenti della Provincia di Livorno nelle stagioni amministrative prima e post riforma Delrio; il prof. Nicola Pignatelli, ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Bari e la dr.ssa Maria Castallo, segretaria generale della Provincia di Livorno.

La mostra resterà aperta fino al 31 Dicembre con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 9-18.

