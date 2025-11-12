Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 12 novembre 2025
Lavoro mercoledì 12 novembre 2025 ore 17:45

Traghetti, "notizia positiva per l'occupazione"

Gianfranco Francese, segretario generale Cgil Livorno, e Giuseppe Gucciardo, segretario generale Filt-Cgil Livorno, commentano la sentenza del Tar



PROVINCIA DI LIVORNO — "Apprendiamo con soddisfazione che il Tar ha respinto il ricorso che Blu Navy aveva avanzato contro il bando della Regione riguardante il servizio di cabotaggio marittimo relativo alle isole dell’arcipelago toscano, bando incentrato su un unico lotto".

Gianfranco Francese, segretario generale Cgil Livorno, e Giuseppe Gucciardo, segretario generale Filt-Cgil Livorno, commentano la sentenza del Tar Toscana sul bando della Regione Toscana sui collegamenti marittimi con l'Arcipelago Toscano.

"Una notizia positiva, - proseguono Francese e Gucciardo - sia in relazione alla tenuta occupazionale che per il futuro della continuità territoriale".

"Cogliamo l’occasione per ringraziare l’assessore uscente Stefano Baccelli e gli uffici tecnici della Regione per il lavoro svolto e ci auguriamo che il nuovo assessore e i suoi collaboratori proseguano il percorso già tracciato dal suo predecessore", concludono.

