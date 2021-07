ValorizzArcipelago, turismo sostenibile e cibo

Una giornata dedicata al confronto su turismo sostenibile ed enogastronomia nelle sette isole dell'Arcipelago. Ecco come partecipare

RIO — "Oggi il futuro dell’Arcipelago toscano dipende da come e quanto i Comuni e i territori delle sette meravigliose isole riusciranno a interagire e a collaborare, superando antiche e oggi ingiustificabili distanze. E’ una consapevolezza che Anci Toscana ha fatto propria e da cui è è nata una serie di iniziative che negli ultimi mesi stanno gettando le basi per una nuova sensibilità condivisa, con l'obiettivo di creare una comunità coesa, che si confronta e lavora su progetti e strategie, in particolare sul turismo sostenibile".

A sottolineare questo fattore è Anci Toscana che sta organizzando delle iniziative per attivare reti virtuose fra le isole toscane.

"Proprio in questa chiave è nato e va inteso ValorizzArcipelago. Identità ed enogastronomia, evento che si terrà giovedì 8 Luglio ala Museo Archeologico di Rio nell’Elba, che coniugherà il tema del turismo con la valorizzazione delle tipicità e dei prodotti locali. Un appuntamento che si ripeterà ogni anno per supportare i territori, organizzato con il sostegno di Confesercenti Toscana e nell’ambito del progetto Interreg Med Winter Med".

Durante la mattinata si alterneranno gli interventi di amministratori, studiosi, esperti e produttori locali; mentre il pomeriggio sarà dedicato al progetto Racine- Interreg Italia Francia Marittimo, che valorizza l’identità culturale dei paesi del Mediterraneo, ed includerà anche la visita al Parco minerario di Rio.

Tra i relatori della giornata, l’assessore regionale Leonardo Marras, il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi, i sindaci di Rio Marco Corsini e di Capraia Maria Ida Bessi, l’assessore dell’Isola del Giglio Walter Rossi, Maurizio Burlando direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Icilio Disperati presidente del Parco minerario dell'Elba.

E ancora i rappresentanti di Toscana Promozione, Vetrina Toscana e Fondazione Sistema Toscana, l'enogastronomo Valter Giuliani, Roberta Garibaldi dell'Associazione Turismo Enogastronomico. Una occasione importante di confronto, da cui potranno emergere azioni concrete per lo sviluppo sostenibile delle isole.

L’evento, che inizierà alle 9,30 e durerà l'intera giornata, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Anci Toscana. Qui è possibile visionare il programma e qui accedere per le iscrizioni.

I progetti Winter Med e Racine sono finanziati attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e cofinanziati dal Fondo nazionale di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.