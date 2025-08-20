Due influencer travolti da un suv mentre recensivano ristorante in Texas: lo schianto ripreso in diretta
Attualità domenica 17 agosto 2025 ore 07:00
Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno
Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato
Questa settimana:
I lavori più richiesti
- Commessi Delle Vendite al Minuto 14
- Operai Addetti Ai Servizi di Igiene e Pulizia 11
- Addetti All'assistenza Personale 6
- Personale Non Qualificato Addetto Alla Pesca Ed Alla Caccia 6
Orario Lavoro
Tipologia Contratto
Posizioni Totali: 75
Ricordiamo che sul sito web Toscana Lavoro della Regione Toscana non sarà più possibile accedere con username e password per le candidature alle offerte. L’accesso, come stabilito dal Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), sarà possibile solo con l’utilizzo di SPID, CNS o CIE
