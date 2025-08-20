Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 20 agosto 2025
Cgil, "si nomini presto il presidente del Parco" Temporali forti e pioggia, scatta l'allerta Nonostante il divieto si avvicina alla ex Centouno candeline per Tina e Mariadelaide
Attualità domenica 17 agosto 2025 ore 07:00

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia, lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato



Ecco le opportunità proposte dai Centri Impiego di Livorno e provincia per la settimana 33 del 2025 (dal 17 agosto 2025 al 23 agosto 2025), lavori a tempo indeterminato e determinato ed apprendistato.
Questa settimana:

I lavori più richiesti

Orario Lavoro

Tipologia Contratto

Posizioni Totali: 75

Ricordiamo che sul sito web Toscana Lavoro della Regione Toscana non sarà più possibile accedere con username e password per le candidature alle offerte. L’accesso, come stabilito dal Decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), sarà possibile solo con l’utilizzo di SPID, CNS o CIE

