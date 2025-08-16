Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 07:00 METEO:LIVORNO20°34°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
domenica 17 agosto 2025
Tutti i titoli:
​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno Viola le misure cautelari e finisce in carcere ​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare Tartarughine in arrivo, attese le prime schiuse
corriere tv
Quando Pippo Baudo sventò un tentivo di suicidio a Sanremo
Quando Pippo Baudo sventò un tentivo di suicidio a Sanremo

Cronaca domenica 18 agosto 2024 ore 12:52

La Geo Barents con 57 migranti è a Livorno

Condividi
Foto di archivio

La nave di Medici Senza Frontiere aveva soccorso i migranti in difficoltà in acque internazionali. Questa mattina è attaccata a Livorno



LIVORNO — È attaccata questa marca al porto di Livorno la nave ong Geo Barents di Medici Senza Frontiere.

A bordo ci sono 57 migranti salvati in acque internazionali mentre erano a difficoltà su un gommone. Fra i migranti in prevalenza adulti ci sono però anche donne e 18 minori.

Sono state allestite le strutture per le operazioni di verifica e sbarco coordinate dalla prefettura con le autorità marittime, forze dell'ordine e Protezione civile. 

A bordo sono saliti i medici marittimi e la polizia di frontiera per i controlli prima dello sbarco a cui poi seguirà il trasporto nei centri di accoglienza.

Ieri mattina si è tenuto in Prefettura un incontro al quale hanno partecipato il viceprefetto Edoardo Lombardi e l’assessora Serena Spinelli, per coordinare i primi interventi di soccorso e accoglienza che vedono mobilitata la Protezione civile regionale assieme agli operatori del terzo settore a fianco della Polizia di Stato e dell’Ufficio immigrazione, incaricato delle procedure di riconoscimento dei migranti.


“La Toscana – dichiara il presidente Giani - dimostra ancora una volta il suo spirito di solidarietà e la sua collaborazione con chi si prodiga nel salvataggio di vite umane, cercando di assicurare a tutti coloro che arrivano nella regione la migliore accoglienza possibile, in un contesto di procedure ed assegnazioni di destinazioni che non semplifica il soccorso di chi è stato salvato e l’attivazione delle elementari e tempestive misure di accoglienza che chi ha affrontato i rischi di un naufragio merita ed ha il diritto di ricevere”.


Solo un numero molto limitato dei 57 rifugiati è destinato a rimanere a Livorno, mentre per la maggior parte degli altri sono state indicate destinazioni in centri di accoglienza dislocati in altre province toscane e nelle regioni meridionali d’Italia.


“La Regione Toscana ha aggiunto l’assessora Spinelli - si è sempre distinta per le sue politiche di accoglienza. Ancora il porto di Livorno assegnato del Ministero dell'Interno come "porto sicuro", ma inutilmente e crudelmente lontano dal luogo di salvataggio, per la Geo Barents con a bordo 57 persone salvate in mare.
Un grande ringraziamento – prosegue l’assessora Spinelli - alla straordinaria macchina dell'accoglienza di Livorno e della Toscana, coordinata dalla Prefettura. Grazie agli operatori e alle operatrici dei servizi sociali e sanitari, al sistema regionale antitratta, ai volontarie e le volontarie, che come al solito hanno operato con umanità e competenza, mostrando anche oggi il volto migliore della nostra regione.”

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Cronaca

Viola le misure cautelari e finisce in carcere

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Attualità

Tartarughine in arrivo, attese le prime schiuse