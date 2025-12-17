Vigilanza aree marine protette, incontro al Mase

Il Commissario Arcenni ha partecipato all'evento promosso dal Mase Federparchi e Capitanerie di porto.

ROMA — Si è svolto un incontro dedicato alla vigilanza delle aree marine protette, promosso da Ministero con Federparchi e il Comando generale Capitanerie di Porto.

Presenti con il Commissario Straordinario Matteo Arcenni e il Direttore Maurizio Burlando.

Un incontro tematico, come si legge sulla pagina Facebook del Parco Nazionale Arcipelago toscano, dedicato ai vari aspetti della vigilanza nelle aree marine protette si è svolto il 16 dicembre presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il presidente di Federparchi, Luca Santini, con il coordinatore della Sicilia Marco Mastriani, ha partecipato al panel pomeridiano dove si sono susseguiti i saluti del sottosegretario Mase Claudio Barbaro e del suo capo segreteria Ettore De Conciliis.

Sono poi intervenuti, oltre a Santini, il direttore generale della Direzione Mase Tutela Biodiversità e Mare Francesco Tomas, il vicecomandante generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera Vincenzo Leone e il Capo reparto marino CP-Guardia Costiera Attilio Maria Daconto. Sono inoltre intervenute, per il Mase, la dottoressa Emanuela Spadone, dirigente Div. V Direzione Generale -Tutela Biodiversità e Mare, e la dott.ssa Maria Lombardi, dirigente DIV II, DG-TBM. Ha introdotto e moderato il dibattito Antonino Miccio, presidente del Coordinamento dei direttori delle aree protette della Federparchi. Luca Santini, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza dell’appuntamento che si inquadra nel processo di crescente e positiva collaborazione fra la Federazione delle aree protette, il Ministero e il Comando delle Capitanerie di porto; nell’interesse della tutela della biodiversità e per l’implementazione di modelli di sviluppo sostenibile, come riportato in una nota di Federparchi.