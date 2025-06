Maltempo, ricognizione danni ai privati

Il racconto del sopravvissuto al disastro aereo in India: «Ho visto le hostess morire davanti a me, l'aereo non riusciva a guadagnare quota»

Si tratta degli eventi meteo di Febbraio e Marzo 2025. Ecco le informazioni diffuse dalla Regione Toscana

TOSCANA — Dal 9 Giugno è attiva la procedura di ‘ricognizione dei danni’ per consentire ai cittadini toscani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del Febbraio e Marzo 2025 di segnalare i danni subiti e chiedere un contributo economico.

Per compilarla c’è tempo fino al 31 Luglio.

“La ricognizione dei danni è il primo passo per poter accedere, nei prossimi mesi, ai ristori economici previsti dalla normativa statale e regionale – spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - La ricognizione non dà subito diritto al contributo, ma è condizione necessaria per ottenerlo in seguito. Solo chi compila la domanda sarà inserito nel quadro ufficiale dei danni e potrà ricevere i ristori economici previsti, per questo è fondamentale farla tempestivamente, iniziando subito a raccogliere la documentazione”.



“Siamo vicini alle cittadine e ai cittadini che hanno subito danni – dichiara l’assessora regionale alla protezione civile Monia Monni – e stiamo lavorando perché nessuno resti indietro. La ricognizione dei danni è un passaggio tecnico ma cruciale, perché serve a quantificare con precisione i bisogni e ad attivare in modo corretto le misure di sostegno. Invitiamo tutti a compilare la domanda con attenzione, anche con l’aiuto dei Comuni, e a non aspettare l’ultimo momento”.



La procedura è aperta ai privati che hanno subito danni alla propria abitazione principale o ai beni mobili (comprese auto e moto) ed alle associazioni/soggetti senza scopo di lucro, non titolari di partita IVA, con sede nei Comuni colpiti.

Per i condomini la domanda deve essere presentata dall’amministratore o da un suo delegato.



La domanda deve essere compilata entro il 31 Luglio 2025 esclusivamente online, accedendo dal sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it/protezionecivile) alla sezione “Emergenze maltempo”.

I privati possono accedere alla procedura anche tramite il formulario online: servizi.toscana.it/formulari/#/home.

E’ necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, è sufficiente selezionare “Ricognizione Danni privati Eventi meteo febbraio/marzo 2025” e cliccare su “Crea nuova richiesta”.

Per compilare correttamente la domanda sono necessari:

- una descrizione dei danni subiti (immobili, veicoli, elettrodomestici, arredi, ecc.); - eventuali foto, documenti catastali, fatture o ricevute già disponibili.

Molti Comuni hanno attivato sportelli di assistenza per la compilazione.