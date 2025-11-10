La provincia di Livorno ha un'assessora regionale

Andrea Delogu torna in video dopo la morte del fratello Evan: «Era straordinario. Il vostro amore ci ha aiutato a non cadere»

Mia Bintou Diop dal Consiglio comunale di Livorno arriva nella giunta regionale ed è stata designata anche come vicepresidente

TOSCANA — Si è insediato oggi il nuovo Consiglio regionale del mandato Giani Bis.

Durante il Consiglio regionale toscano il presidente Eugenio Giani ha reso noti i nomi della nuova giunta regionale della Toscana fra novità e conferme.

La novità di rilievo, che riguarda anche il territorio livornese, è la nomina di Mia Diop Bintou, in quota Pd, ad assessora esterna indicata come vicepresidente.

Mia Diop viene dalla carica di consigliera comunale del Comune di Livorno, ha 23 anni, studia Scienze Politiche, è impegnata in politica fin da giovanissima ed è la più giovane vicepresidente della Regione.

Della nuova Giunta regionale inoltre fanno parte:

David Barontini (Movimento 5 Stelle)

Filippo Boni (Partito Democratico)

Alberto Lenzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Cristina Manetti (Lista Giani - Casa Riformista)

Leonardo Marras (Partito Democratico)

Monia Monni (Partito Democratico)

Alessandra Nardini (Partito Democratico).

L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale è assegnato a Bernard Dika (Partito Democratico).

"I componenti della giunta - ha affermato il presidente Eugenio Giani - rappresentano le diverse competenze e sensibilità. Le specifiche deleghe saranno assegnate agli assessori nei prossimi giorni”.