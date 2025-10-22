Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 09:30 METEO:LIVORNO14°21°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
sabato 01 novembre 2025
Tutti i titoli:
​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare Medici di medicina generale in sciopero In FiPiLi va a fuoco la ruota di un rimorchio Auto contro moto, grave un giovane
corriere tv
«Non lasciatemi sol*»: la supplica di Maja, dimenticata in isolamento in carcere da 15 mesi in Ungheria
«Non lasciatemi sol*»: la supplica di Maja, dimenticata in isolamento in carcere da 15 mesi in Ungheria

Attualità sabato 01 novembre 2025 ore 07:00

Medici di medicina generale in sciopero

Condividi
Foto di archivio

L’astensione dal lavoro è stata proclamata dal sindacato Snami. Ecco le informazioni sui possibili disservizi



TOSCANA — A seguito delle sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per il 5 Novembre 2025 dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani, si potrebbero creare disagi nei servizi di assistenza. 

Ne dà avviso l’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana.

Le modalità di possibile astensione dal lavoro variano a seconda dei settori: per i medici di assistenza primaria a ciclo di scelta è prevista la chiusura degli studi dalle 8 alle 20, ma saranno garantite le visite a domicilio, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (Adi).


I medici di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si potranno astenere dal lavoro dalle 20 alle 24, garantendo le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal vigente accordo collettivo nazionale e le ulteriori prestazioni definite indispensabili nell'ambito degli accordi regionali.


Garantiranno le prestazioni essenziali e urgenti anche i medici di emergenza territoriale (dalle 00:01 alle 23:59 del 5 novembre), i medici della medicina dei servizi territoriali (dalle 8 alle 20 del 5 novembre) e i medici di medicina generale di assistenza negli istituti penitenziari.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Sul posto sono intervenute un'ambulanza e l'automedica. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Attualità

Medici di medicina generale in sciopero

Cronaca

In FiPiLi va a fuoco la ruota di un rimorchio

Cronaca

Auto contro moto, grave un giovane