Donato dispositivo per le biopsie mammarie

Il dispositivo è stato donato all'ospedale di Livorno attraverso una raccolta fondi realizzata a Piombino

LIVORNO — Un dispositivo per le biopsie mammarie dal valore di circa 10mila euro è stato donato alla Radiologia Senologica grazie alle raccolte fondi realizzate a Piombino dall'artista Lara Androvandi in collaborazione con l’Azienda USL Toscana nord ovest, il Comune di Piombino e la Fondazione Nadia Toffa onlus.

“La nuova apparecchiatura – spiega Michela Panconi, direttrice della Radiologia Senologica di Livorno, Cecina, Piombino ed Elba – è uno strumento di ultima generazione che assicura minima invasività nello svolgimento dell’indagine e permette di effettuare biopsie escissionali ovvero di asportare, in casi selezionati, lesioni mammarie importanti. Si tratta di uno strumento a servizio di tutte le pazienti dell’Azienda USL Toscana nord ovest che sarà determinante per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche mammarie. Di questo importante traguardo raggiunto vorrei ringraziare tutte le persone che si sono impegnate nell’organizzazione degli eventi, fra queste vorrei ricordare oltre alla collega Chiara Bellotto (Uoc Screening), Lara Androvandi, Simona Cresci, i genitori di Nadia Toffa, ma anche i tanti artisti e cittadini che hanno voluto contribuire con grande generosità alla raccolta”.



“La donazione – spiega l’artista e organizzatrice degli eventi benefici, Lara Androvandi – è stata resa possibile grazie alla generosità di molti cittadini e al sostegno della Fondazione Nadia Toffa. Nei mesi scorsi, infatti, tramite un'asta di opere d'arte donate da vari artisti siamo riusciti a raccogliere circa 6mila euro, una cifra importante alla quale è stato poi aggiunto il contributo determinante da parte della Fondazione che come ricorda sempre la signora Margherita, madre di Nadia Toffa, è nata per volontà esplicita della figlia di aiutare le persone più deboli nel momento del bisogno”.

Alla cerimonia è intervenuta a distanza anche Margherita Toffa che ha voluto salutare tutti i presenti ricordando che la loro opera meritoria è “sotto gli occhi di un angelo che provvederà a sostenerli in tutto il necessario”.

Presente alla cerimonia oltre al personale della Radiologia Senologica anche Luca Carneglia, direttore del presidio ospedaliero di Livorno, Simona Cresci, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Piombino e Chiara Bellotto (Uoc Screening).