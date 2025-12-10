La Fiamma olimpica passa da Livorno

La cerimonia si terrà presso le strutture sportive dell'Accademia Navale di Livorno. Ecco le informazioni

LIVORNO — Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 17,30, presso le strutture sportive di Villa Chayes dell'Accademia Navale di Livorno, avverrà il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 alla presenza di ospiti e associazioni sportive, come si legge in una nota della stessa Accademia navale.

La fiamma olimpica, portatrice e messaggera di pace, amicizia, speranza, inclusione e spirito di squadra, trasportata da 5 Allievi Ufficiali, attraverserà i viali interni degli impianti sportivi di Villa Chayes (di fronte l’ingresso principale di San Jacopo).

Il suo passaggio rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il territorio e dare lustro alla tradizione in un luogo storico come l’Accademia Navale.

Allo scopo di condividere questo momento storico con tutta la cittadinanza, dalle ore 16 fino alle ore 17 le strutture sportive dell’Accademia Navale, ubicate presso Villa Chayes con ingresso da via Lepanto n.1, apriranno i propri cancelli per consentire l’accesso e la partecipazione di tutti coloro che sono interessati all’evento. E’ sufficiente presentarsi direttamente al cancello d’ingresso (via Lepanto n.1). L'invito è a partecipare numerosi.

Partner del tour della Fiamma olimpica sono Coca Cola ed Eni. Eni, come ha ricordato una nota della compagnia, "sta realizzando la terza bioraffineria in Italia, dopo Venezia e Gela. I lavori per la conversione saranno completati entro il 2026".

Nella città portuale toscana, dunque, al Villaggio Olimpico dopo l'accensione del braciere ci saranno momenti d’intrattenimento e spettacolo in cui Eni sarà presente con il truck Against all limits, Together we grow.