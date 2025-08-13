Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 14 agosto 2025
Covid, in 7 giorni 3 nuovi casi Trancia il braccialetto elettronico ed evade Il cane Milla in cerca di adozione Turista muore travolta da un pullman, grave il marito
Cronaca giovedì 15 agosto 2024 ore 17:41

La Geo Barents con 57 migranti verso Livorno

La nave Geo Barents
Foto di: X-Medici Senza Frontiere

La nave ong di Medici Senza Frontiere questa mattina ha soccorso le perse a bordo di un gommone sovraffollato



LIVORNO — Questa mattina sono state soccorse la nave ong Geo Barents di Medici Senza  Frontiere ha siccità 57 persone a bordo di un gommone sovraffollato in acque internazionali.

Dopo il salvataggio, le autorità italiane hanno assegnato il porto di Livorno per lo sbarco dei sopravvissuti.

Lo ha fatto sapere Medici Senza Frontiere sui social.

La nave è quindi in navigazione verso il porto assegnato.

