Cronaca giovedì 15 agosto 2024 ore 17:41
La Geo Barents con 57 migranti verso Livorno
La nave ong di Medici Senza Frontiere questa mattina ha soccorso le perse a bordo di un gommone sovraffollato
LIVORNO — Questa mattina sono state soccorse la nave ong Geo Barents di Medici Senza Frontiere ha siccità 57 persone a bordo di un gommone sovraffollato in acque internazionali.
Dopo il salvataggio, le autorità italiane hanno assegnato il porto di Livorno per lo sbarco dei sopravvissuti.
Lo ha fatto sapere Medici Senza Frontiere sui social.
La nave è quindi in navigazione verso il porto assegnato.
