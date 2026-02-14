Questo sito contribuisce alla audience di 
Sabato 14 Febbraio 2026
San Valentino, successo per le donazioni di sangue
Attualità Martedì 11 Febbraio 2020 ore 12:09

A San Valentino si può donare in coppia

San Valentino si festeggia con la “donazione di coppia”. Sarà possibile donare il proprio sangue al centro trasfusionale



LIVORNO — Riprenderanno venerdì prossimo, 14 febbraio, in occasione di San Valentino le giornate a tema, organizzate dal centro trasfusionale di Livorno assieme alle associazioni di volontariato, per la promozione della donazione di sangue.

Come avvenuto lo scorso anno, per la festa degli innamorati, ci sarà la possibilità di donare sangue in coppia. 

Per aderire alla donazione è consigliabile prenotare tramite le associazioni di volontariato oppure direttamente chiamando il centro trasfusionale allo 0586-223.253 dalle 11.30 alle 13.

