Assistenza familiare, risorse per l'area Livornese

Il contributo stanziato per Livorno, Collesalvetti e Capraia ammonta a 217mila euro. L'avviso sul sito web dell'Asl nord ovest

LIVORNO — La Regione ha assegnato all'area Livornese 217mila euro di contributi a sostegno delle famiglie, per l’assunzione di assistenti familiari.

Le risorse, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione, rientrano nell'ambito del progetto Amibus 2 - Azione 3 della Zona Livornese (Comuni di Livorno, Collesalvetti e Capraia).

"In particolare - spiega l'Asl nord ovest in una nota- l’Azione 3 del progetto finanzia l’erogazione di contributi economici alla spesa per un assistente familiare accreditato e regolarmente contrattualizzato al fine di sostenere la domiciliarità promuovendo l’occupazione regolare e una maggiore sostenibilità della spesa a carico delle famiglie".

Gli interventi saranno realizzati attraverso l'erogazione di buoni servizio alle persone aventi diritto sulla base di piani individualizzati. Il contributo erogato non è cumulabile con altri contributi pubblici a sostegno del costo per l’assistente familiare.

La domanda per accedere ai contributi è pubblicata sul sito web dell'Asl Toscana nord ovest nella sezione Bandi e concorsi.