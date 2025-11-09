Benetti Half Marathon, oltre mille al traguardo

Un successo di partecipazione all'evento sportivo. Ecco tutti i nomi dei vincitori

LIVORNO — Non capita spesso che una mezza maratona superi lo scoglio dei 1.000 atleti arrivati. Ancora meno spesso quando la gara non è nel calendario Fidal, ma è il fiore all’occhiello dell’attività podistica Uisp.

E’ quanto avvenuto alla settima edizione della Benetti Livorno Half Marathon, con 1.075 atleti al traguardo senza contare quelli presenti nella Stralivorno non competitiva. E’ d’altro canto la dimostrazione del grande amore che tutto il movimento podistico continua a nutrire nei confronti della manifestazione toscana, capace di offrire un percorso davvero unico con scelte originali come i passaggi all’interno dell’Accademia Navale e degli stabilimenti Benetti.

A vincere è stato Ayoub Bouras (Gs Maiano) che in 1h09’11” ha staccato di 1’36” il compagno di colori filippino Lorenzo Castro, terza posizione per Antonio Del Vecchio (Atl.Livorno) a 2’20” davanti al già vincitore sulle strade livornesi Jilali Jamali a 2’27” e a Marco Ercoli (Gs Lucchese) a 2’34”.

Un nome nuovo nell’albo d’oro femminile, quello di Margherita Voliani (Atl.Lib.Unicusano Livorno) che in 1h21’43” ha decisamente dominato la corsa lasciando la seconda, Martina Mantelli (Toscana Atl.Empoli Nissan) a 6’22”, terza posizione per Ilaria Tedesco (Atl.Vinci) a 6’38”. Tantissimi i volontari sparsi sul percorso e nella gestione dei servizi per una gara che per una domenica mattina ha trasformato Livorno in una città completamente a disposizione dei podisti.

"Un grazie per questo al sostegno del Comune della città labronica, all’Uisp, alla Regione Toscana, alla provincia di Livorno, alla Folgore, Accademia Navale, Cantiere Benetti e alla Guardia di Finanza. La gara era facente parte del Criterium Podistico Toscano. L’avventura della mezza maratona livornese continua con numeri sempre più importanti", concludono gli organizzatori.