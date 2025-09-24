Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 24 settembre 2025
Attualità giovedì 21 agosto 2025 ore 09:00

Bus di nuovo bloccati dalle auto

Foto di archivio

È accaduto nell’area dell’Acquario per auto ferme in attesa di entrare al vicino parcheggio e nella zona dei cimiteri comunali



LIVORNO — A Livorno il servizio bus nella giornata di ieri, 20 agosto 2025, ha registrato numerosi blocchi e conseguenti rallentamenti a causa del traffico intenso, reso ancora più complicato dalle condizioni atmosferiche, e da autoveicoli parcheggiati in sosta vietata.

Lo fa sapere Autolinee Toscana attraverso una nota in cui spiega che "La situazione più critica si è verificata in zona Acquario, interessando i bus della Linea 1+, a causa del sostanziale blocco della viabilità a partire dalle 9,30 del mattino, a causa di auto private che tentavano di entrare nel parcheggio lì adiacente nonostante che vi fosse l’indicazione di “parcheggio completo”, rimanendo così ferme incolonnate in attesa".

"Purtroppo, inoltre, - proseguono da Autolinee Toscane - non sono mancati blocchi al servizio bus nell’area dei cimiteri comunali a causa di auto parcheggiate in divieto di sosta che hanno impedito il regolare transito dei mezzi adibiti al servizio tpl".


Autolinee toscane fa sapere "di aver dato mandato ai propri uffici legali di valutare se sussistano le condizioni per intraprendere azioni legali nei confronti dei proprietari degli autoveicoli che parcheggiati in divieto di sosta hanno impedito il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico su gomma", prosegue la nots.

"At-autolinee toscane coglie l’occasione per ribadire alle istituzioni preposte la propria disponibilità a valutare congiuntamente le soluzioni strutturali possibili per eliminare questi ostacoli al regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico su gomma", concludono da Autolinee Toscane.

