Martedì 17 Febbraio 2026
Attualità Martedì 17 Febbraio 2026 ore 13:37

Il Corecom fa tappa a Livorno

Palazzo comunale, Livorno

Al via il tour Comitato toscano per le comunicazioni per incontrare i media del territorio della Toscana



LIVORNO — Al via un nuovo ‘Corecom tour’ per incontrare gli operatori dell’informazione dei territori della regione. Si comincia giovedì 19 Febbraio alle 10,30 dalla città labronica, dove, nella Sala delle cerimonie del palazzo Comunale (piazza del Municipio 1), il Comitato toscano per le comunicazioni, guidato da Marco Meacci, incontrerà alle 10,30 i media delle province dell’area della Toscana Nord Ovest: Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara.

Insieme al presidente del Corecom Meacci e ai membri del Comitato, interverranno il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Giampaolo Marchini.

L’iniziativa sarà un momento per ricordare le attività del Corecom a servizio dei media, ma anche di ascolto delle varie realtà del territorio.


Seguiranno, nei prossimi mesi, gli incontri con i media delle province dell’area della Toscana Centro (Firenze, Pistoia e Prato) e dell’area Sud Est (Arezzo, Grosseto e Siena).

