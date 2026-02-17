La nebbia, l'uomo scambiato per un cinghiale, come sono morti i tre cacciatori sui Nebrodi: la videoricostruzione
Cronaca Mercoledì 18 Maggio 2016 ore 15:56
Cadavere sulla scogliera
Il corpo di una persona è stato ritrovato sulla scogliera di Chioma, nella zona sottostante a un distributore di carburante
LIVORNO — La zona in cui il corpo è stato avvistato si trova subito dopo lo svincolo di ingresso alla variante.Il tratto è quello della statale 1, vecchia Aurelia, in direzione sud.
Sul posto il 118 e il personale dei Vigili del fuoco del comando di Livorno.
E' probabile l'ipotesi del suicidio. Le indagini sull'episodio sono comunque affidate ai Carabinieri.
