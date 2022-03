Caso muro dell'Ambrogiana, il Comune indaga

Ammalorato già da tempo, il muro dei pittori è stato in gran parte abbattuto. L'amministrazione si è attivata per capire cosa sia accaduto

LIVORNO — Già messo in pericolo da un crollo a Gennaio, adesso lo storico Muro di via dell'Ambrogiana, per un tratto di circa 60 metri, è stato abbattuto, creando una vera e propria indignazione da parte dei residenti e di chi conosce il valore di quella cinta, soggetto anche di dipinti macchiaioli.



Sulla questione, però, l'amministrazione vuol vederci chiaro. "Alla società proprietaria del muro di cinta di valore storico a sud di via dell’Ambrogiana, dopo il crollo avvenuto nelle scorse settimane, era stata richiesto un intervento con opere di messa in sicurezza per il ripristino della viabilità - hanno spiegato dal Comune - in queste ore, tecnici della Protezione civile hanno verificato che, oltre al muro crollato a Gennaio, anche un’altra parte per una lunghezza complessiva di circa 60 metri risulta abbattuta".



"A seguito di tale attività sono stati informati il comando della polizia locale, il settore Edilizia privata e il Suap, che si sono subito attivati, ognuno per le parti di competenza per accertare e verificare le cause dell’ulteriore caduta del muro - hanno concluso - e, se le attività poste in essere dalla società, siano conformi o meno alle previsioni regolamentari e normative derivanti dalle autorizzazioni necessarie per questo tipo di interventi".