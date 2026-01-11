Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 07:00 METEO:LIVORNO-1°10°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Domenica 11 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno Nuova allerta per mareggiate e ghiaccio Due aggressioni al Pronto soccorso Prevenzione melanoma, al via le prenotazioni
corriere tv
Violenta mareggiata a Scilla in Calabria, l'onda arriva in strada e travolge le auto
Violenta mareggiata a Scilla in Calabria, l'onda arriva in strada e travolge le auto

Attualità Domenica 11 Gennaio 2026 ore 07:00

Centodue candeline per Ofelia Mugno

Condividi
Ofelia Mugno

Originaria del Cilento si è poi trasferita a Livorno dove abitava già la figlia. Ad Ofelia gli auguri del sindaco a nome della città



LIVORNO — Raggiunto il traguardo dei 102 anni per nonna Ofelia Mugno, vedova Di Rosa.

Ofelia è nata l’11 Gennaio 1924 a Teggiano, una bella cittadina del Cilento. Dopo essere rimasta vedova, una ventina di anni fa, ha lasciato la Campania per trasferirsi a Livorno, dove già abitava la figlia. 

Ha anche un figlio maschio e tre nipoti.
Ofelia ama i profumi e la buona cucina mediterranea, è stata appassionata viaggiatrice, sempre pronta a raccontare storie della sua vita e della sua terra d’origine, e a prendersi cura di tutti i suoi cari. 

Generosa e instancabile, il segreto della sua longevità sta forse nel suo essere tranquilla e dolcissima, affrontando la vita con energia e fede senza mai lamentarsi, guardando sempre avanti.


“Per tutta la famiglia – questo il pensiero che le dedicano i parenti - sei il simbolo vivente che ogni giorno può essere rischiarato da una risata o una canzone. Sei unica per la tua capacità di donare amore e di apprezzare ogni attimo che la vita ti ha offerto”.

Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare alla signora Ofelia un omaggio floreale, con gli auguri della città.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Un 57enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver ferito un infermiere. Un altro uomo è stato denunciato a piede libero
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Attualità

Nuova allerta per mareggiate e ghiaccio

Cronaca

Due aggressioni al Pronto soccorso

Attualità

Prevenzione melanoma, al via le prenotazioni