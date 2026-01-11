Centodue candeline per Ofelia Mugno

Originaria del Cilento si è poi trasferita a Livorno dove abitava già la figlia. Ad Ofelia gli auguri del sindaco a nome della città

LIVORNO — Raggiunto il traguardo dei 102 anni per nonna Ofelia Mugno, vedova Di Rosa.

Ofelia è nata l’11 Gennaio 1924 a Teggiano, una bella cittadina del Cilento. Dopo essere rimasta vedova, una ventina di anni fa, ha lasciato la Campania per trasferirsi a Livorno, dove già abitava la figlia.

Ha anche un figlio maschio e tre nipoti.

Ofelia ama i profumi e la buona cucina mediterranea, è stata appassionata viaggiatrice, sempre pronta a raccontare storie della sua vita e della sua terra d’origine, e a prendersi cura di tutti i suoi cari.

Generosa e instancabile, il segreto della sua longevità sta forse nel suo essere tranquilla e dolcissima, affrontando la vita con energia e fede senza mai lamentarsi, guardando sempre avanti.



“Per tutta la famiglia – questo il pensiero che le dedicano i parenti - sei il simbolo vivente che ogni giorno può essere rischiarato da una risata o una canzone. Sei unica per la tua capacità di donare amore e di apprezzare ogni attimo che la vita ti ha offerto”.



Per questo importante compleanno il sindaco Luca Salvetti ha fatto recapitare alla signora Ofelia un omaggio floreale, con gli auguri della città.