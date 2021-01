Raffineria, "Ora un tavolo nazionale"

Lo chiedono i segretari Pd di Livorno e Collesalvetti "Per la conferma degli investimenti e la definizione puntuale del progetto di riconversione"

LIVORNO — Il Pd livornese ha accolto positivamente l'inserimento dello stabilimento Eni di Stagno nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (vedi articoli collegati).



In una nota, i segretari Pd di Livorno e Collesalvetti Federico Mirabelli e Paolo Nanni, parlano di "Una significativa novità per le prospettive ambientali e occupazionali"

"Ora - scrivono- a nostro avviso è fondamentale aprire un tavolo nazionale di confronto tra i Comuni interessati, la Regione Toscana, il Governo, le organizzazioni sindacali ed Eni per la conferma degli investimenti e per una definizione puntuale del progetto di riconversione ambientale e industriale, che secondo noi deve porsi l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali e garantire i livelli occupazionali. Da parte nostra auspichiamo, nella chiarezza, un confronto costruttivo sul futuro dei nostri territori da parte di tutte le forze politiche. In particolare, lo auspichiamo dal Movimento Cinque Stelle che è forza di governo ed esprime ruoli istituzionali di rilievo come il Ministro dello Sviluppo Economico e dell’Ambiente".

"Nel tavolo nazionale -concludeono Mirabelli e Nanni- secondo noi, dovrà essere superata, con gli atti conseguenti, la questione relativa al progetto del gassificatore e condividiamo infine la proposta dei Sindaci relativa all’utilizzo dei possibili finanziamenti per la sicurezza dell’impianto e il miglioramento della produzione di lubrificanti per i quali il sito di Stagno è particolarmente specializzato nel gruppo Eni".