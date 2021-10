Livorno come hub portuale dell'idrogeno

E' questa la prospettiva alla quale il porto di Livorno guarda con interesse che è stata avallata da uno studio di The European House Ambrosetti

LIVORNO — Livorno ha le potenzialità per potersi proporre in futuro come hub nazionale per l'import marittimo di idrogeno. Lo ha certificato uno studio, ancora in corso di The European House Ambrosetti, a cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha commissionato la definizione del Blueprint strategico della hydrogen valley della costa toscana, come si legge in un articolo di Ship2Shore.

Si tratta di un lavoro di analisi che, come riferisce, Ship2Shore, ha spiegato Antonella Querci, dirigente Sviluppo, Programmi Europei ed Innovazione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale è stato necessario per poter sviluppare al meglio gli investimenti per il ruolo dell'autorità portuale e di porti come "facilitatori" delle nuove tecnologie.

Secondo lo studio di Ambrosetti, in un contesto che vede, come si legge su Ship2Shore, il porto di Livorno come terzo scalo nazionale per movimentazione merci e quarto per quello passeggeri, viene messo evidenziata una serie di interventi prioritari di vario livello e fattibilità.

Il ruolo del porto di Livorno, secondo Ambrosetti, sarà fondamentale non solo come contesto applicativo, ma anche come anello della futura catena logistica dell’H2.

Se infatti, per soddisfare la domanda di idrogeno potenzialmente generata dalle applicazioni individuate nel dossier, fino all’orizzonte del 2025 sarà sufficiente la produzione locale nel 2030 invece sarà necessaria l'importazione.

Secondo questa prospettiva quindi il porto di Livorno potrebbe assumere un ruolo di prima piano, non solo come area di prossimità alle filiere industriali locali, ma anche nella sua vocazione naturale di snodo logistico.

Ambrosetti, come si legge su Ship2Shore, prevede infatti “lo sviluppo di un terminal per l’importazione di idrogeno che diventi un hub di riferimento per il Mar Tirreno per l’approvvigionamento di H2”, guardando all’esempio di Rotterdam" e " al fine di costruire sull’asse Livorno-Marghera la direttrice italiana dell’H2 green”.