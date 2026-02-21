Hydrogen Valley Toscana, il convegno

Il Propeller Club di Livorno passa ai raggi X l’Hydrogen Valley Toscana. Ecco come partecipare al convegno

LIVORNO — Un appuntamento interamente dedicato all’idrogeno e, più nello specifico, all’Hydrogen Valley Toscana. È quello inserito nel calendario dal Propeller Club di Livorno, che ne discuterà il prossimo venerdì 27 Febbraio, a partire dalle 18, presso la sala convegni della Palazzina Colombo, all’interno dell’Interporto Toscano ‘Amerigo Vespucci’. Emblematico il titolo dell’evento, Hydrogen Valley Toscana – sfide ed opportunità per la nostra Regione e per Livorno ed il suo indotto.

“La crisi energetica e quella climatica, è chiaro a tutti oggi, sono le primarie ragioni di quanto stia avvenendo nel mondo. Analizzarle in chiave geopolitica - afferma la Presidente, Maria Gloria Giani – è stato per noi Propeller il primo step di una serie di incontri, iniziati lo scorso gennaio in Accademia Navale, e, come Club, nello specifico vogliamo accendere i riflettori non solo nel settore dei trasporti, ma anche in quello marittimo-portuale in cui siamo alle prese con un difficile percorso di decarbonizzazione, che a volte somiglia più ad un rebus. In questo processo, giocano un ruolo cardine i cosiddetti carburanti alternativi, e fra questi troviamo anche l’idrogeno, nelle sue varie forme, per un utilizzo che non è limitato all’industria. Abbiamo quindi voluto predisporre un focus su questa tematica, cercando di capire quali ricadute potrà avere una “Hydrogen Valley “nella nostra regione. Parleremo quindi delle potenzialità dell’idrogeno, cercheremo di addentrarci nelle varie modalità in cui può essere utilizzato, non trascurandone eventuali limiti. Come sempre non partiremo da un dato di fatto, ma cercheremo di arrivare a conclusioni oggettive, come è nello spirito del nostro club, attraverso testimonianze di diversi ambiti professionali e di specializzazione”.

Dopo l’introduzione della stessa presidente, del Presidente della ADSP Gariglio e della Presidente Bellandi (Interporto Vespucci) ne discuteranno fra gli altri Paolo Tedeschi dell’area Competitività Territoriale della Regione Toscana, il presidente Ineos Inovyn Italia Georges Madessis, Alessandro Bianchini Industrial Engineering dell’Università di Firenze, Cristiano Nicolella in rappresentanza del Polo Tecnologico Magona e Alessandro Cini Dumarey. Modererà i lavori la giornalista Lucia Nappi, direttrice del Corriere Marittimo.

Le adesioni, aperte al pubblico, dovranno pervenire entro il 23 Febbraio all’indirizzo segreteria.direzione@gianipilade.com.