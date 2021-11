Coronavirus, 27 nuovi casi nel Livornese

Le positività emerse nelle ultime ventiquattro ore fanno salire a 22088 i contagi registrati da inizio epidemia in provincia. Fermi i decessi

LIVORNO — Tra ieri e oggi in provincia di Livorno si sono registrati 27 nuovi casi di Coronavirus che hanno fatto salire a 22.088 le positività complessivamente rilevate da inizio epidemia sul territorio labronico. I dati sono quelli diffusi per mezzo del bollettino regionale, che segnala 308 nuove positività in Toscana.

Il report non segnala nuovi decessi attribuibili al Covid in provincia di Livorno. I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono distribuiti tra i comuni di Livorno (21), Collesalvetti (2), Cecina (3), Suvereto (1).