Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 16:38 METEO:LIVORNO13°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
domenica 21 dicembre 2025
Tutti i titoli:
Fatto esplodere il postamat, rubati 50mila euro ​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno Darsena Europa, "cambiare rotta" Speciale Natale, bus e funicolare gratuiti
corriere tv
Realizzato in Cina un pupazzo di neve alto quasi 20 metri: il timelapse lungo 11 giorni della sua costruzione
Realizzato in Cina un pupazzo di neve alto quasi 20 metri: il timelapse lungo 11 giorni della sua costruzione

Cronaca lunedì 19 settembre 2016 ore 09:31

Fanno esplodere il bancomat per rubare i soldi

Condividi

Furto e paura nella notte in via Ippolito Nievo. Dei ladri hanno fatto saltare in aria un bancomat. Vibrano i palazzi



LIVORNO — A chiamare le forze dell'ordine sono stati proprio i residenti, svegliati nella notte da un boato forte abbastanza da far vibrare i palazzi della zona. Il colpo é avvenuto alla Cassa di risparmi di Firenze.

All'arrivo della polizia i malviventi erano già fuggiti con il bottino, ancora da quantificare. 

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Una 40enne è stata arrestata per furto aggravato dai carabinieri che sono intervenuti in un supermercato
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Gianni Micheli

new
Franco Cambi

PAGINE ALLEGRE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Fatto esplodere il postamat, rubati 50mila euro

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Attualità

Darsena Europa, "cambiare rotta"

Attualità

Speciale Natale, bus e funicolare gratuiti