Cronaca lunedì 19 settembre 2016 ore 09:31
Fanno esplodere il bancomat per rubare i soldi
Furto e paura nella notte in via Ippolito Nievo. Dei ladri hanno fatto saltare in aria un bancomat. Vibrano i palazzi
LIVORNO — A chiamare le forze dell'ordine sono stati proprio i residenti, svegliati nella notte da un boato forte abbastanza da far vibrare i palazzi della zona. Il colpo é avvenuto alla Cassa di risparmi di Firenze.
All'arrivo della polizia i malviventi erano già fuggiti con il bottino, ancora da quantificare.
