giovedì 02 ottobre 2025
Flotilla, corteo a Livorno, bloccata una nave Flotilla bloccata da Israele, scatta la protesta Fermata la Flotilla, occupata la stazione di Pisa Scontro fra due auto, un ferito
Attualità giovedì 02 ottobre 2025 ore 06:30

Fortezza Vecchia, 3 milioni per il restauro

Risorse in tre anni dalla Regione per gli interventi necessari a recuperare le varie funzioni fra cui quelle espositiva e museale



LIVORNO — La Fortezza Vecchia di Livorno deve essere adeguatamente riqualificata in modo che possa essere messa a completa disposizione della cittadinanza e divenire anche un luogo di attrazione turistica e culturale.

Per questo la Regione Toscana, attraverso un’apposita delibera di Giunta, ha predisposto un contributo straordinario d 3 milioni di euro il cui scopo è il recupero e il ripristino di varie funzioni, tra cui quella museale, espositiva e culturale.

L’obiettivo è intervenire sull’antica fortificazione con lavori di natura architettonica, strutturale e di impiantistica.

Per fare questo la Regione, con il citato atto, ha deliberato l’erogazione di complessivi 3 milioni di euro, dei quali 250 mila sull’annualità 2025, quasi 920 mila (esattamente 916.666,67) sull’annualità 2026 ed oltre 1 milione 830 mila (per l’esattezza 1.833.333,33) sull’annualità 2027, per un totale, appunto, di 3 milioni di euro.


Il contributo, nel complesso, andrà a finanziare la riqualificazione e il completamento dei collegamenti orizzontali, il restauro e la realizzazione dei collegamenti verticali, il restauro di ambienti interni e delle zone all’aperto.

Verranno inoltre effettuati lavori di consolidamento murario e di fondazione, nonché la realizzazione e l’integrazione dell’impianto antincendio.


Il presidente della Regione Toscana, dicendosi soddisfatto, evidenzia che gli interventi hanno l’obiettivo di ripristinare la destinazione polifunzionale della Fortezza Vecchia in modo da porla completamente a servizio della comunità. Il fortilizio si erge a margine del Porto Mediceo di Livorno ed è il futto di rimaneggiamenti e ricostruzioni avvenute nel corso dei secoli e racchiude in sé l’intera storia della città, dalle origini fino ad oggi.

